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BBC

مستشار لنتنياهو: تقدم المفاوضات سيحدد مسار الأيام المقبلة

06:29 م الخميس 09 مايو 2024

نتنياهو

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نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنهم "قادرون على تحقيق أهدافنا الحربية وتقدم المفاوضات سيحدد مسار الأيام المقبلة".

وقال مصدر أمريكي مطلع على المحادثات، إنه تقرر وقف مفاوضات الأسرى بشكل مؤقت بسبب الوضع الحالي في رفح.

وأضاف المصدر، أن وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توجه للدوحة وبقيت وفود إسرائيل وقطر ومصر في القاهرة.

وتابع المصدر، أن مدير السي آي إيه في طريقه من القاهرة للولايات المتحدة كما كان مقررا.

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