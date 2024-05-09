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BBC

4 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

11:59 ص الخميس 09 مايو 2024

جنوب لبنان

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بيروت - (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الخميس، سقوط أربعة قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني ، في منشور أورده على حسابه بمنصة "إكس"، إن "عناصره" عملت اليوم على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه - صور، ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء".

وأضاف :"قام العناصر بسحب جثامينهم وتولّت جهات أخرى نقلهم الى المستشفى".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" ذكرت أن "الطيران المعادي استهدف سيارة رابيد على طريق بلدة بافليه، في قضاء صور، وسقوط شهداء".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هذا المحتوى من

Lata2ef Mosawara
جنوب لبنان بيروت قصف إسرائيلي
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