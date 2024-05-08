الاحتلال يزعم اغتيال قائد وحدة البحرية التابعة لحماس بغزة

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) مساء اليوم الأربعاء إنه تم القضاء على أحمد علي قائد وحدة البحرية التابعة لحركة حماس في مدينة غزة في ضربة جوية إسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت "واي نت"، عن بيان مشترك ادعاءاته بأن علي كان "مسؤولا عن هجمات على الأراضي الإسرائيلية وضد القوات البرية الإسرائيلية العاملة في قطاع غزة" خلال الحرب، كما أنه قاد "أنشطة إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في وسط غزة"، خلال الأسبوع الماضي.