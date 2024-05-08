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الصحة العالمية: الوقود بمستشفيات جنوب غزة يكفيها ليومين أو ثلاثة فقط

06:07 م الأربعاء 08 مايو 2024

مستشفيات جنوب غزة

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قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة لديها وقود يكفيها لمدة يومين أو 3 أيام فقط.

وأكد بيبركورن أنه بدون وقود ستتوقف كل العمليات الإنسانية بما فيها عمل المستشفيات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مستشفى النجار برفح لم يعد يعمل والمستشفيان الإماراتي والكويتي قد يخرجان عن الخدمة أيضا.

وشدد بيبركورن على ضرورة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم في أسرع وقت ممكن.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تطلق على عملية رفح محدودة ولكنها حصار كامل لنحو 2.5 مليون في غزة يعانون من المجاعة ويموتون من الأمراض.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها لا يمكن أن تطلق على عملية رفح عملية محدودة إذا لم يتم إدخال أغذية ووقود للمستشفيات.

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