بايدن: إسرائيل أمام فرصة تطبيع تاريخية مع السعودية وعليها قبول الصفقة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه بمجرد إبرام وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى، فإنه يفتح الباب أمام إمكانية إحراز قدر كبير من التقدم، بما في ذلك الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وتابع بايدن خلال خطاب الجمعة: "ستساعد الولايات المتحدة في صياغة قرار دبلوماسي - قرار يضمن أمن إسرائيل ويسمح للناس بالعودة بأمان إلى ديارهم دون خوف من التعرض للهجوم. "

وأشار بايدن إلى أنه بهذه الصفقة، يمكن أن تصبح إسرائيل أكثر اندماجًا في المنطقة لذا فهي أمام فرصة تطبيع تاريخية، مشددًا على أن صفقة التطبيع التي يعمل على التوسط فيها بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. يمكن أن تكون إسرائيل جزءًا من شبكة أمنية إقليمية قوية لذا على إسرائيل قبول صفقة وقف الحرب على غزة حسب قوله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عن المقترح الإٍسرائيلي الجديد والذي يشمل ثلاث مراحل تتضمن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.

المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكنية في غزة إضافة إلى عملية تبادل أسرى بين الطرفين، بينما المرحلة الثانية من مقترح إسرائيل سيتم فيها تبادل جميع الأسرى ممن هم على قيد الحياة بما في ذلك الجنود، بينما المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار غزة.

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