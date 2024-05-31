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BBC

مقتل 4 أشخاص في حادث سير في النمسا

03:27 م الجمعة 31 مايو 2024

الشرطة النمساوية

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جنيف- (د ب أ)

لقي 4 أشخاص حتفهم، في حادث سير خطير، في النمسا.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على جثث أربعة رجال، في موقع الحادث، عندما وصلت خدمات الطوارئ. وتعرض شخصان آخران لإصابات خطيرة.

وكانت المجموعة متجهة إلى فيينا أمس الخميس، ووقع الحادث بالقرب من "سانت إيجيدن"، على بعد نحو 60 كيلومترا، جنوب غرب العاصمة.

وتردد أن السيارة، التي تحمل لوحات أرقام سويدية، كانت قد انحرفت عن الطريق الدائري، دون استخدام المكابح، ثم انقلبت عدة مرات، قبل أن تستقر على سقفها في غابة.

وتقول الشرطة إن خمسة من الركاب الـ6، تم إخراجهم من السيارة.

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