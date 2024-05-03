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حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل

11:46 ص الجمعة 03 مايو 2024

حماس وتركيا

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ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرارات التركية بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل وإعلان الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

واعتبرت ما وصفتها بالقرارات الشجاعة امتدادا وانعكاسا لموقف الشعب التركي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني.

كما دعت الحركة كافة الدول وفي مقدمتها العربية والإسلامية إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل والسعي لمحاسبتها.

وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت أمس الخميس أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها.


حماس تركيا إسرائيل
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