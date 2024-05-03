تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل

تل أبيب (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تعيين الجنرال شلومي بندار مديرا جديدا لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وكان المدير السابق للاستخبارات العسكرية، الميجور جنرال أهارون هاليفا، استقال من منصبه الشهر الماضي، بعدما أقر "بمسؤولياته" القيادية في أعقاب "أحداث 7 أكتوبر".

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على استقالة حاليفا آنذاك. وقالت مصادر عسكرية إنه سيغادر منصبه بمجرد تعيين خليفة له.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا تعيينات جديدة أخرى ضمن هيئة الأركان العامة. وحظيت التعيينات بالموافقة بعد "عملية مطولة" قام بها جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ولكن التعيينات الجديدة قوبلت بانتقادات من جانب بعض نواب الكنيست الإسرائيلي، الذين أصروا على ضرورة الانتظار إلى ما بعد انتهاء حرب غزة. ووصل الأمر بوزير الشرطة الإسرائيلي اليميني المتطرف أن طالب باستقالة وزير الدفاع بعد الإعلان عن هذه التعيينات.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) إن التعيينات الجديدة قد تعمق الخلاف بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية.

وتشير تقارير إلى استياء متزايد داخل الجيش لأسباب منها عدم قيام الحكومة بوضع خطة بشأن مستقبل قطاع غزة.