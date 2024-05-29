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أمريكا تعلن علمها بخطة إسرائيل تجاه محور فيلادلفيا

08:59 م الأربعاء 29 مايو 2024

محور فيلادلفيا

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وكالات

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل أطلعت واشنطن على خططها بشأن رفح، وتضمنت التحرك باتجاه ممر فيلادلفيا.

وأضاف كيربي أن وقف إطلاق نار مؤقت هو الطريقة المثلى لإنهاء الحرب في غزة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تساند إسرائيل في ملاحقة حركة حماس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنه لا يمكن تأكيد استخدام ذخائر أمريكية في رفح.

وأكد بلينكن خلال زيارة إلى مولدوفا اليوم الأربعاء، إنه ليس بوسعه التحقق مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة مقدمة من واشنطن في أحدث هجماتها "المميتة" في رفح.

وأشار بلينكن، أن واقعة رفح مروعة وأوضحنا تماما لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث.

وأوضح بلينكن، أن أي هجمات في غزة لها عواقب مدمرة حتى لو كانت محدودة وأنه يجب وضع خطة لليوم التالي في غزة.

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مصدر: إسرائيل تعتم على فشلها عسكريا بتصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح
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