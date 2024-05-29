وزير المالية الإسرائيلي يطالب الحكومة بالتعامل مع الضفة مثل غزة

وكالات

بعد دعوته مراراً وتكراراً الجيش الإسرائيلي لاجتياح غزة، ودخول جنوب لبنان من أجل إقامة منطقة آمنة تبعد حزب الله عن شمال إسرائيل، ضرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ثانية.

فقد حث الوزير المتطرف القوات الإسرائيلية على تنفيذ ما تفعله بقطاع غزة في الضفة الغربية أيضاً.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، بعيد إطلاق نار باتجاه مستوطنة "بات حيفر" قرب مدينة طولكرم بالضفة، إنه "يجب التعامل في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة"، على حد وصفه. وأردف أنه "يجب ألا نسمح لهم بفعل ما فعلوه في 7 أكتوبر بالقرب من حدود غزة".

فيما ختم قائلاً إن تلك "الظاهرة دليل آخر على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل".

أتت تصريحات سموتريتش بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بوقت سابق أن عملية إطلاق نار وقعت اليوم باتجاه مستوطنة "بات حيفر" قرب مدينة طولكرم بالضفة.

كما أضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليات البحث وقامت الدوريات بتأمين نقل طلبة المدارس داخل المستوطنة. ولفتت إلى "تزايد عمليات إطلاق النار تجاه المستوطنة في الآونة الأخيرة".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت أمس ضاحية شويكة في طولكرم من جهتها الغربية، ونشرت دورياتها الراجلة ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة.

يشار إلى أن سموتريتش يعتبر من أكثر الأصوات تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وكان دأب خلال الأشهر الماضي على حث الجيش على اجتياح كافة القطاع والسيطرة عليه.

كما أعلن أكثر من مرة رفضه إقامة دولة فلسطينية، معتبراً أنها "تهديد لوجود إسرائيل".