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الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات في 3 بحار

05:38 م الأربعاء 29 مايو 2024

الحوثيون

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صنعاء - (د ب أ)


أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ست عمليات عسكرية ضد ست سفن في البحر الأبيض المتوسط والأحمر والعربي "في إطار توسيع المرحلة الرابعة".

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إنه "تم تنفيذ العمليات الثلاث في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية و الباليستية والطائرات المسيرة".

وأشار سريع إلى" تضرر سفينة "لاكس" بشكل كبير إثر إصابة مباشرة لها في البحر الأحمر، بالإضافة إلى سفينتي "موريا" و"سيلادي)".

وأضاف سريع، أنه "تم استهداف سفينتي "ألبا" و"ميرسك هارتفورد" الأمريكية في البحر العربي بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وتابع "كما تم استهداف سفينة "مينرفا أنتونيا" في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي، أنه تم استهداف كافة السفن المذكورة "لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف: "العمليات الواسعة تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح".

وأكد سريع، أن قوات جماعته "لن تتردد في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها بغض النظر عن وجهتها".

كما أكد سريع، استمرار عملياتهم العسكرية "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

الحوثيون صنعاء جماعة أنصار الله الحوثية
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