خروج 4 مستشفيات وعيادتين من الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على رفح

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، خروج أربع مستشفيات وعيادتين من الخدمة جراء "العدوان" الإسرائيلي على محافظة رفح في جنوب غزة .

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إنه "في ظل استمرار وتوسيع التوغل الإسرائيلي الهمجي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والتي ألحقت بها أضرارا بالغة، واستشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها، الأمر الذي أدى بداية إلى خروج مستشفى ابو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة".

وأضافت أن "الاستمرار المتعمد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه للمستشفى الميداني الاندونيسي ليلة امس،وقصف محيط عيادة تل السلطان أدى إلى خروجهما عن الخدمة" ، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح.

وناشدت الوزارة "كافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لكافة المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الاسعاف من بطش وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي".