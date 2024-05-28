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BBC

الصين وأمريكا تعقدان جولة ثانية من المشاورات حول الشؤون البحرية

11:43 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

الصين وامريكا

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بكين - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين وواشنطن عقدتا جولة ثانية من المشاورات بشأن الشؤون البحرية، يوم 24 مايو الماضي ، وإنهما اتفقتا على مواصلة الحوار والتواصل.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) عن البيان ، أن الصين أعربت للولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء انتهاكاتها واستفزازاتها في المياه المحيطة بالصين، وإنها حثت أمريكا على احترام سيادة أراضي الصين وحقوقها ومصالحها البحرية وعدم تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

وأشار البيان إلى أن الصين أكدت أن مبدأ "صين واحدة" هو الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان أن "استقلال تايوان" هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ، وحث الولايات المتحدة على التوقف بشكل فوري عن دعم قوات "استقلال تايوان" والابتعاد عنها والوفاء بالتزامها بعدم دعم "استقلال تايوان".

الصين أمريكا وزارة الخارجية الصينية
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