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BBC

استطلاع: 70% من الإسرائيليين يرغبون في إزاحة نتنياهو عن الحكم

06:35 م الإثنين 27 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أظهر استطلاع أجرته هيئة البث الإسرائيلية، أن 70% من الإسرائيليين يرغبون في إزاحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتعجيل بإجراء انتخابات عامة.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلت اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي بملف الأسرى بالجيش الإسرائيلي، قوله، إنه لا يمكن إبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين في ظل تواجد الحكومة الحالية.

ويعارض عدد من وزراء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدخول في مفاوضات لتبادل الأسرى مع حركة حماس، منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذين يطالبوا باحتلال قطاع غزة بشكل كامل والقضاء الكامل على حركة حماس وتهجير الفلسطينيين من داخل القطاع.

وتستأنف مفاوضات تبادل الأسرى الأسبوع القادم في قطر حيث يسافر وفدي حماس وإسرائيل إلى الدوحة من أجل طرح وجهات النظر حول مقترح التهدئة.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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