المقاومة تنشر مشاهد لحظة استهداف دبابة وجرافة عسكرية

وكالات

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد لحظة استهداف دبابة "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" و "الياسين 105" ودك جنود وآليات الاحتلال في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

كان موقع واللا العبري نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مجلس الحرب يجتمع غدا الأحد لبحث مفاوضات صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن المسؤول، أن اجتماع مجلس الحرب غدا يأتي بعد التقدم في المباحثات التي أجريت في باريس.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس، مضيفا أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات المحتجزين.

ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.



