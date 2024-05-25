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BBC

أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل تجاريا ودبلوماسيا

05:55 م السبت 25 مايو 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة- (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي "مجازرها" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم السبت، خلال فعالية للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "دييك"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أن حكومة بلاده تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع عالم الأعمال التركي، خلال تطبيق قرارها وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد أن تركيا ستواصل "الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي حكومة (بنيامين) نتنياهو مجازرها في غزة".

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إسرائيل قطاع غزة تركيا نتنياهو
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