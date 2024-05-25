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BBC

جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في مقطع فيديو لجندي ملثم يهدد فيه بالتمرد

04:50 م السبت 25 مايو 2024

جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في مقطع فيديو لجندي ملثم

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وكالات

ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي ملثم أو جندي احتياط يدعو إلى التمرد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجندي الملثم: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية، "بحسب التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وفتح الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تحقيقا في الفيديو، الذي شاركه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، \عبر تلجرام.

فيديو الجندي الملثم الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت نتنياهو
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