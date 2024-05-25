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BBC

وصول نحو 140 مهاجرًا إلى اليونان بعد رحلة خطرة عبر المتوسط

11:46 ص السبت 25 مايو 2024

وصول نحو 140 مهاجرًا إلى اليونان بعد رحلة خطرة عبر

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أثينا- (د ب أ)

أعلنت السلطات اليونانية في وقت متأخر أمس الجمعة وصول نحو 140 مهاجرا إلى الشواطئ اليونانية على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعدما قطعوا الرحلة البحرية الخطيرة عبر البحر المتوسط.

وغرق رجل بدأ الرحلة من شمال أفريقيا قبالة جزيرة كريت بجنوب اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة ايكاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وتعد اليونان، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، نقطة دخول رئيسية للقادمين من الشرق الأوسط أو أفريقيا الذين يسعون لحياة أفضل في الاتحاد الأوروبي. ومن أجل الوصول للشواطئ اليونانية، تُقدم الأغلبية على عملية العبور الخطيرة في قوارب متهالكة، من تركيا المجاورة، أو ليبيا.

وقال خفر السواحل في اليونان إنه جرى إنقاذ 34 رجلا وثلاثة صبيان أمس الأول الخميس من جانب سفينة تجارية تصادف مرورها، وذلك على بعد 95 ميلا إلى الجنوب من كريت، بعد تلقي إشارة استغاثة.

وأفاد بيان لخفر السواحل أمس الجمعة، بأن رجلا آخر كان في القارب سقط في البحر وغرق، وفق روايات الناجين وقبطان السفينة. وجرى نقل جميع الناجين إلى جزيرة كريت، حيث أبلغوا السلطات أنهم شرعوا في رحلتهم من شرق ليبيا يوم الثلاثاء.

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