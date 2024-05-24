الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: تلقينا رسائل غربية تحذر من مواجهة إسرائيل

وكالات

قال المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا زين دانغور، إن الفريق سعيد بتجاوب محكمة العدل الدولية مع طلباته.

وأضاف المتحدث، "طلبنا من المحكمة أن يمتد قرارها ليشمل قطاع غزة بكامله"، موضحا أن الفريق القانوني يرى أن مجمل ما صدر عن محكمة العدل الدولية حتى الآن مشجع.

وتابع زين دانغور، أن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا سيتواصل مع مجلس الأمن لطلب تشكيل لجنة خبراء وتحقيق عاجل، موضحا أن ما صدر عن المحكمة يسهم في منع إسرائيل من الإفلات من العقاب.

وأكمل المتحدث: "تلقينا رسائل غربية تحذر من مواجهة إسرائيل أمام محاكم دولية".