إعلان

BBC

الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: تلقينا رسائل غربية تحذر من مواجهة إسرائيل

11:44 م الجمعة 24 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قال المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا زين دانغور، إن الفريق سعيد بتجاوب محكمة العدل الدولية مع طلباته.
وأضاف المتحدث، "طلبنا من المحكمة أن يمتد قرارها ليشمل قطاع غزة بكامله"، موضحا أن الفريق القانوني يرى أن مجمل ما صدر عن محكمة العدل الدولية حتى الآن مشجع.
وتابع زين دانغور، أن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا سيتواصل مع مجلس الأمن لطلب تشكيل لجنة خبراء وتحقيق عاجل، موضحا أن ما صدر عن المحكمة يسهم في منع إسرائيل من الإفلات من العقاب.
وأكمل المتحدث: "تلقينا رسائل غربية تحذر من مواجهة إسرائيل أمام محاكم دولية".

جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اغتيالات الموساد.. قصة قائمة بقيادات حماس يتوسطهم إعلامي مصري

إعلان

إعلان

أجواء حارة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
خاص.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا
نهاية نتنياهو.. ماذا سيحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار وقف عملية رفح؟