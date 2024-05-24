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BBC

الشرطة الألمانية تحقق مع أشخاص تظاهروا تأييدا لفلسطين

04:30 م الجمعة 24 مايو 2024

الشرطة الألمانية

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وكالات

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقات جنائية مع 25 شخصا بعد إخلاء متظاهرين موالين لفلسطين بشكل قسري من مباني جامعة هومبولت في برلين.

كما اتخذت الشرطة المزيد من "الإجراءات للحد من الحرية" في مسيرة احتجاجية لاحقة وأصدرت أوامر استدعاء جنائية لـ6 أشخاص آخرين.

وكانت الشرطة الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أنها انتهت من إخلاء أجزاء من مبنى احتله متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في جامعة هومبولت ببرلين، وقالت في وقت متأخر من الليل إن احتلال الجامعة انتهى.

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