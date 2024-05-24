تجدد القصف الجوي لخاركيف بأوكرانيا

كييف- (د ب أ)

أصابت قنبلتان انزلاقيتان مدينة خاركيف في غارة جديدة بعد منتصف الليل على المدينة التي تقع شمال شرقي أوكرانيا، وهي هدف للقصف الروسي منذ شهور.

وقال عمدة خاركيف، إيهور تيرخوف، عبر تطبيق تليجرام، إنه لا يوجد خسائر بشرية، كما أن العديد من المباني السكنية والمباني غير المأهولة تضررت على نحو طفيف.

وقتل سبعة أشخاص في غارات روسية على خاركيف أمس الخميس، عندما أصاب 15 صاروخا على الأقل المدينة والمنطقة المحيطة خلال النهار.

وتضررت أحد دور الطباعة الرئيسية في أوكرانيا في الهجوم.

وعلق الكاتب الأوكراني الشهير دوليا سيرهي زادان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الكتاب الأوكراني هو القوة الأوكرانية. وهذا لما يريد العدو تدميره".

يشار إلى أن خاركيف من أكثر المدن التي تتعرض للقصف خلال الغزو الروسي الشامل ضد أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من عامين.

وقبل أسبوعين، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما بريا في منطقة خاركيف الحدودية.