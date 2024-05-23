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بعد إعلان إسرائيل مقتله.. المقاومة تعلن عن مفاجأة بشأن قائد بفرقة غزة

09:20 م الخميس 23 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتب- محمود عبدالرحمن:

أوائل ديسمبر الماضي، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لجنازة أعلن أنها للواء أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية الذي تم أسره في 7 أكتوبر "عملية طوفان الأقصى".

وبعد مرور ما يقارب 6 أشهر أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية لازال حي وأسيرا لديها.

ونشرت القسام في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي، مؤكدة أنه تم أسره في 7 أكتوبر، موضحة أن حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله في السابع من أكتوبر.

ووجهت القسام في سؤالا باللغتين الإنجليزية والعبرية: "ما هو مصيره الآن؟" وأضافت القسام: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر".

جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة فرقة غزة الإسرائيلية حماس لواء أساف حمامي
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