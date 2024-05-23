نشطاء مؤيدون لفلسطين يعتزمون البقاء بغرف يحتلونها بجامعة برلين حتى تلبية مطالبهم

برلين- (د ب أ)

يعتزم نشطاء مؤيدون لفلسطين احتلوا غرفا في جامعة هومبولت في برلين منذ أمس الأربعاء، البقاء حتى تلبية مطالبهم، حسبما قال مندوب عنهم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس.

وقالت رئيسة الجامعة جوليا فون بلومنتال إن الجامعة منحت الطلاب مهلة للمغادرة بحلول الساعة 6 مساء (1600 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

ورغم ذلك، يعتزم الطلاب التفاوض مع إدارة الجامعة على تمديد احتلالهم، خلال المحادثات المقررة بعد الظهر، حسبما قالت المتحدثة باسم الجامعة لـ(د.ب.أ) اليوم الخميس.

واحتل النشطاء عدة غرف في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت أمس الأربعاء، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة.

وفي بيان، اتهمت المجموعة المسماة ائتلاف الطلاب في برلين، إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية" و"القتل الجماعي المستمر".

وكان الاحتجاج حول "التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني".

وطالب النشطاء جامعات برلين بحملة من أجل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من جانب إسرائيل وممارسة الضغط على الحكومة الألمانية.

وكتبوا في منشورات أنه يتعين على الحكومة الألمانية فرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة وإنهاء جميع المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية لإسرائيل.

يُذكر أن شرارة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قد اندلعت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى جامعات أخرى في العالم.