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القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تصدت أمس لـ 4 مسيرات حوثية

10:40 ص الخميس 23 مايو 2024

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وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن قواتها تصدت أمس لـ4 طائرات مسيرة في منطقة تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضحت في بيانها أنه "في يوم 22 مايو حوالي الساعة 3:16 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في التصدي لأربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرته الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأشارت إلى أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

القيادة المركزية الأمريكية فيسبوك جماعة أنصار الله اليمن
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