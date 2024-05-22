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BBC

وزير إسرائيلي يطالب بإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين

04:47 م الأربعاء 22 مايو 2024

بتسلئيل سموتريتش

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تل أبيب - (بي بي سي)

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية، بسبب خطواتها أحادية الجانب لنيل اعتراف بـ "دولة فلسطين" في الأمم المتحدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن سموتريتش اعتبر إجراءات السلطة الفلسطينية في مسألة الحصول على اعتراف بفلسطين كدولة، إجراء أحادي الجانب ضد إسرائيل.

ويطالب سموتريتش بالتصديق على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف من طرف واحد بدولة فلسطينية.

كما قال في رسالة بعث بها إلى نتنياهو إنه لن يحول أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن تطبيق قانون يؤدي لإلغاء قانون فك الارتباط الأحادي الذي قضى بإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية، تزامنا مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005.

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BBC
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي فلسطين إسرائيل
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