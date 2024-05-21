الأونروا تعلّق توزيع المساعدات برفح بسبب نقص الإمدادات و"غياب الأمن"

مصراوي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأشارت الأونروا إلى أن 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة للوكالة تعمل بغزة لم تتلق أي إمدادات طبية منذ 10 أيام بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

ويشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على شاحنات المساعدات أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وقام البعض بمهاجمة سائقي الشاحنات وإصابتهم وإخراج وإتلاف الأغذية الموجودة.

كما قاموا بتمزيق أكياس الإغاثات الإنسانية ورميها بعيدًا.

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد نظام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء هجمات المستوطنين المتكررة على الشاحنات المتجهة إلى غزة.