مقاومتنا مستمرة.. حماس تعلق على اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، قائلة إن "مجزرة الاحتلال في جنين لن تثني عزم شعبنا على المقاومة".

وقالت حركة حماس في بيانها، إن المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية مستمرة ومتصاعدة "مهما بلغت التضحيات".

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مجزرة الاحتلال في مخيم جنين صباح اليوم، واستشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح بعضها خطيرة، هي محاولات يائسة من الاحتلال لثني شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة، واستمرار لمسلسل جرائم الاحتلال بالقتل والحصار والتجويع في رفح وجباليا ومختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: “إننا إذ ننعي الشهداء ونتوجه بالتعازي لعائلاتهم، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة لن تفت في عضد شعبنا المرابط، ولن توقف مقاومة شعبنا وسعيه الحثيث نحو تحرير أرضه ومقدساته ونيل حقوقه الوطنية”

وأضافت: “نشد على أيدي المقاومين القابضين على الزناد في جنين ومخيمها وفي كل مناطق الضفة وقطاع غزة، الذين يتصدّون بأبسط العتاد لترسانة الحرب الصهيونية المجرمة، ويدافعون عن أرضهم وشعبهم ومقدساتهم بكل بطولة واقتدار”.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفعالياته ماضٍ في التصدّي للاحتلال وعدوانه بكل الوسائل، على الرغم من التواطؤ والصمت الدوليين، والتحيّز والمعايير المزدوجة التي تحكم عمل المؤسسات الدوليّة، ما يجعلها عاجزة عن إدانة الاحتلال واتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّه ومحاسبته على جرائمه.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين صباح اليوم حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق النار على المارة ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين اليوم بينهم رئيس قسم الجراحة في مستشفى جنين والذي استهدفته قوات الاحتلال بمحيط المستشفى.

كما تعيق قوات الاحتلال وصول أطقم الإسعاف إلى المصابين الذين بلغ عددهم 8 بينهم طلاب.