خبير قانوني يكشف 4 أسباب تدفع المحكمة الجنائية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو -(فيديو)



كتبت- داليا الظنيني :

علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على قرار المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتياهو أمر جيد للغاية، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرتكب 4 جرائم مختلفة تجعل المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله، حيث ارتكب جرائم إبادة جماعية، وجرائم إنسانية، وجرائم حرب.

وأوضح أن الأدلة التي تم جمعتها وفحصتها المحكمة الجنائية، لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي في قطاع غزة اعتباراً من 8 تشرين أكتوبر 2023.

وأكمل: أن استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكا لأحكام نظام روما الأساسي.