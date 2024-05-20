روسيا تعزي إيران في وفاة رئيسي ومرافقيه: ضحوا بحياتهم في خدمة وطنهم

موسكو - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم الإثنين، عن تعازيه العميقة لنبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق لهما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية ونقلته "سبوتنيك": "سنتذكر دائمًا هذه الشخصيات السياسية البارزة، باعتبارهم وطنيين حقيقيين للجمهورية الإسلامية، الذين دافعوا بحزم عن مصالح دولتهم وضحوا بحياتهم في خدمة وطنهم".

وأضاف لافروف: "في روسيا، عُرف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كونهما صديقان حقيقان وموثوقان لبلادنا. إن دورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني المتبادل المنفعة والشراكة القائمة على الثقة، لا يقدر بثمن".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو "تشعر بحزن عميق لنبأ الوفاة المأساوية لرئيسي ووزير الخارجية الإيراني في حادث تحطم مروحية".

وأعرب لافروف عن "تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك لكل الشعب الإيراني الصديق في هذه اللحظة الحزينة"، وختم قائلا: "أفكارنا وقلوبنا معكم".

ولقي الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، حتفهم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية. وكان الوفد المرافق لرئيسي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشم والفريق الأمني للرئيس الإيراني وبعض المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية رسمية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مروحية الرئيس تعرضت لـ" هبوط صعب" في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح اليوم الاثنين وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.

وسوف يشغل النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يوما حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.