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BBC

لحظة نقل جثمان الرئيس الإيراني والوفد المرافق له (فيديو)

10:32 ص الإثنين 20 مايو 2024

حطام طائرة الرئيس الإيراني

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وكالات

بثت وكالة إيرنا الإيرانية، مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر لحظة نقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له من موقع حطام مروحيته إلى سيارات الإسعاف تمهيدًا لنقلة إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان

وأعلن التلفزيون الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.

من جانبها، أصدرت الحكومة الايرانية، التي عقدت اجتماعًا طارئا صباح اليوم الاثنين بعد التأكد من وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، بيانا جاء فيه أن "الرئيس الشهيد قد أوفى بالعهد وأفتدى الشعب بنفسه، وبرحيله سوف لن يحدث أي خلل في ادارة شؤون البلاد".

حطام طائرة الرئيس الإيراني وفاة الرئيس الإيراني محافظة أذربيجان إبراهيم رئيسي
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