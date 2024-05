لحظة نقل جثمان الرئيس الإيراني والوفد المرافق له (فيديو)

وكالات

بثت وكالة إيرنا الإيرانية، مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر لحظة نقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له من موقع حطام مروحيته إلى سيارات الإسعاف تمهيدًا لنقلة إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6