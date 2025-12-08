صادرات الملابس الجاهزة تقفز إلى 2.8 مليار دولار في 10 أشهر

حققت صادرات الملابس الجاهزة نموا كبيرا في الفترة من يناير إلي أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22% لتسجل 2.8 مليار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك في التقرير الشهري للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والذي تطرق لأهم الدول المستوردة الملابس الجاهزة من مصر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعض الدول العربية.

وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس، إن الشركات المصرية حققت نجاحاً كبيراً خلال 2025 لتواصل تصدرها أرقام الصادرات المصرية للملابس الجاهزة، حيث تمثل المصانع المصرية 63% من هيكل الصادرات، وهو ما يؤكد الطفرة الكبيرة التي يجري تحقيقها بدعم من وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، بالإضافة إلي وزارات المالية والاستثمار.

وكشف مرزوق، أن شركات الملابس المصرية أجرت توسعات استثمارية في العامين الماضيين مما دعم القفزة غير المسبوقة في الصادرات عبر تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والاستدامة والتطوير المستمر.

وأشار مرزوق، إلي أن معدل النمو في الشهور الماضية بصادرات القطاع يكشف عن توازن في الصعود التدريجي في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت ذروة هذا الارتفاع في فبراير الماضي باكثر من 30%، كما حقق شهر أكتوبر نسبة زيادة 10% مسجلاً 282 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار.

وكشف مرزوق، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف نمو لا يقل عن 30% خلال العام 2026، بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وذلك مع تحسن الطاقات الإنتاجية والتصديرية في ظل خطة تستهدف التركيز على الدول العربية والأوروبية بجانب الأسواق الأساسية للمجلس سواء التركي أو الأمريكي.

ومن أبرز الدول المستوردة، أشار مرزوق إلى ارتفاع بنسبة 10% إلي الولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الصادرات خلال أول 10 أشهر من 2025 ما قيمته 1.08 مليار دولار، مشيراً إلى قفزة كبيرة في صادرات الملابس لتركيا بنسبة 71% لتسجل 321 مليون دولار، كما قفزت الصادرات إلي السعودية بأكثر من 100% عند 304 ملايين دولار، وهذا مؤشر على التوسع السريع في الأسواق الإقليمية سريعة النمو.

وأكد مرزوق، على أن السوق الأوروبية استقبلت منتجات من القطاع بما يوازي 717 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر بنمو 34% الأمر الذي يجعل المجلس يزيد من فعالياته في الأسواق الأوروبية لاستمرار الطفرة التصديرية.