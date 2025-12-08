إعلان

مدبولي يشهد انطلاق المؤتمر السنوي لممثلي مكاتب "الفاو" الإقليمية والقطرية

كتب : محمد أبو بكر

11:12 ص 08/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الفاو الأمم المتحدة

