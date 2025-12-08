مدبولي يشهد انطلاق المؤتمر السنوي لممثلي مكاتب "الفاو" الإقليمية والقطرية
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.
