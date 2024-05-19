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BBC

جالانت وهاليفي يوافقان على خطة المرحلة التالية في مدينة رفح

04:03 م الأحد 19 مايو 2024

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قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على المرحلة العسكرية التالية في مدينة رفح.

وبحسب القناة العبرية، فقد وافق المسؤولان العسكريان على تعميق العملية العسكرية في مدينة رفح.

وكانت إسرائيل قد قالت سابقًا إن عمليتها العسكرية في مدينة رفح ستكون محدودة، مشيرة إلى أنها ستركز هجومها على شرق المدينة.

وذكرت القناة العبرية، أن القادة العسكريين سيقدموا الخطة المقترحة بشأن رفح إل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

مدينة رفح إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت هرتسي هاليفي
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