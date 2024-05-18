جانتس يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة

مصراوي

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس في بيان، اليوم السبت، إن "علينا العمل على إعادة أسرانا وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوربي عربي لإدارة القطاع".

وأوضح جانتس أن على إسرائيل "العمل على إعادة مواطني الشمال وتعزيز التطبيع مع السعودية وضمان خدمة كل الإسرائيليين للدولة"، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيطارد حماس وكل أعدائه في كل مكان وزمان.

وأمهل جانتس، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو لوضع استراتيجية شاملة للحرب، مشددا على ضرورة العمل على إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف جانتس "إذا كنا قد تجاوزنا هتلر فبإمكاننا تجاوز ما فعله السنوار وخامنئي".

وهدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، نتنياهو بالتوجه إلى إجراء انتخابات إذا واصل المضي قدما في طريقه الحالي، موضحا أنه سينسحب من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات.