معاريف: إسرائيل أدخلت اللواء 89 في الجيش إلى رفح أمس

(مصراوي)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قوات إسرائيل أدخلت اللواء 89 في الجيش الإسرائيلي إلى العملية العسكرية في رفح الليلة الماضية.

وجاءت عملية الاحتلال في رفح والتي قال عنها إنها "محدودة" رغم التحذيرات الدولية على رأسها الولايات المتحدة التي علقت إرسال شحنة قنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل بسبب العملية في رفح.

وشهدت مدينة رفح عدة مواجهات مع المقاومة الفلسطينية والتي أعلنت قنص عددًا من جنود الاحتلال، وتفخيخ أنفاق وتفجيرها بقوات الاحتلال الإسرائيلي.