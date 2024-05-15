بالصور- ضبط مصنع "بير سلم" يخلط مواد مجهولة على البُن بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:



كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة البن بناحية سمان مركز الباجور لمزاولة النشاط بدون ترخيص (بير سلم).



وأضاف المحافظ أن المصنع يقوم بتعبئة المنتج بعنوان مضلل على خلاف الحقيقة ويخلط مواد مجهولة المصدر على عبوات البن المضبوط وغير مصرح بها واتخذت الإجراءات القانونية.

وكشف المحافظ أنه تحررت محاضر لمخابز سياحية ومحلات بقالة مخالفة بنواحي بير شمس والكتامية لعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص واحتكار سلع.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تحرر 306 محاضر تموينية متنوعة للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق، وذلك على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت بين 166 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و140 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.