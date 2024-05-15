قوات الاحتلال تنسحب من حي الزيتون بمدينة غزة

(مصراوي)

ٌقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال أعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع.

وجاء انسحاب قوات الاحتلال من حي الزيتون بعد عملية عسكرية استمرت لمدة 6 أيام دارت خلالها اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا كاملًا في محيط مستوصف حي الزيتون قبل انسحابها من المنطقة، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل التي كانت تتمركز بداخلها منذ بدء المعارك في حي الزيتون.

