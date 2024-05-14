خلال زيارته إلى كييف.. بلينكن يعلن عن وصول أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

(مصراوي)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن وصول شحنة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، وذلك خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، مؤكدًا على الفرق الذي ستحدثه الأسلحة الجديدة.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن متمسكة بنجاح أوكرانيا خلال حربها مع روسيا في ظل التحديات التي تشهدها أرض المعركة، قائلًا "نريد التعامل مع التحديات التي تواجهها أوكرانيا في الحرب".

ووصل بلينكن اليوم الثلاثاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى أوكرانيا، حيث وصل العاصمة كييف في وقت سابق اليوم.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيبحث خلال الزيارة الوضع الجديد في ساحة المعركة والمساعدات الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها في ساحة الحرب.

وكانت كييف قد أقرت سابقًا بمواجهتها صعوبة في ساحة الحرب مع روسيا خلال الفترة الأخيرة، قائلة إن القوات الروسية تقدمت في بعض المناطق.