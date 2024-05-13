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الرئيس الإسرائيلي: سنعيد الأسرى أحياء أو أموات

03:33 م الإثنين 13 مايو 2024

إسحاق هرتسوج

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(مصراوي)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سواء كانوا أحياء أو أموات، مضيفًا أن عودتهم حتمية مهما كان الثمن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ "الوجودية" قائلًا إن الحرب تدور حول "إما نحن أو حركة حماس".

وأضاف نتنياهو أن الحرب سيترتب عليها مصير إسرائيل لعقود قادمة.

وترفض إسرائيل قبول مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس رغم موافقتها عليه سابقًا، وبدأت إسرائيل بعد ذلك فيما أسمتها عملية عسكرية "محدودة" في رفح ارتقى على إثرها عدد من الشهداء.

إسحاق هرتسوج إسرائيل غزة بنيامين نتنياهو
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