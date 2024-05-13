الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بتهمة التخابر لصالح الصين

لندن - (د ب أ)

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص بموجب قانون الأمن الوطني، لاتهامهم بمساعدة الاستخبارات في هونج كونج.

وذكرت وكالة " بي إيه ميديا" البريطانية أن شرطة العاصمة في لندن اتهمت تشي ليونج واي 38 عاما وماثيو تريكيت 37 عاما وتشونج بيو يوين 63 عاما بالتدخل الأجنبي بحسب نفس القانون.

وتأتي عملية الاعتقال بعد تحقيق تولت أمره قيادة مكافحة الإرهاب، وتم خلاله احتجاز 11 شخصا.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على ثمانية رجال و سيدة في الأول من مايو الجاري في منطقة يوركاشير، قبل إلقاء القبض على شخص في لندن وآخر في منطقة يوركاشير في اليوم التالي.

وتم الإفراج عن سبعة رجال وسيدة في 10 مايو حيث لم يتم توجيه أي اتهامات إليهم.

ومن المقرر مثول الثلاثة أشخاص أمام محكمة ويستمنستر الجزئية اليوم .