واشنطن بوست: واشنطن عرضت على إسرائيل تقديم مساعدة قيمة إذا تراجعت عن غزوها لرفح

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل تقديم مساعدة قيمة إذا تراجعت عن غزوها الواسع لرفح

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة عرضت على حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقديم معلومات استخبارية لتحديد موقع قادة حماس والعثور على أنفاق مخفية.

وأوضحت المصادر، أن واشنطن عرضت على إسرائيل بناء مدن خيام مجهزة للفلسطينيين الذين سيتم إجلاؤهم من رفح جنوبي غزة.