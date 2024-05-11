بالتزامن مع دخول رفح.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية جديدة في جباليا

مصراوي

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية برية جديدة في جباليا شمال غزة، بعد زعمه محاولات حماس لإعادة تجميع صفوفها هناك، وفقا لما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وأسقط جيش الاحتلال منشورات على مخيم جباليا صباح اليوم السبت لمطالبة السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب زعمه، من أجل بدء شن عملية جديدة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، بعد عمليته الأولى الشهور الماضية، والتي انسحب منها في وقت لاحق بعد خسارته الفادحة في الجنود والعتاد.

وادعى جيش الاحتلال أنه يشن عملياته أيضًا في حي الزيتون بغزة زاعمًا أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعادت تجميع صفوفها من جديد هنا، وهذا يشكل خطرًا على الجنود المتواجدين في محور نتساريم.