بعد تبني عضوية فلسطين.. مسؤول إسرائيل بالأمم المتحدة يمزق الميثاق (فيديو)

اعترض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني عضوية فلسطين الكاملة.

وأثناء كلمته أمام الجمعية العامة الجمعة، مزق السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بآلة صغيرة أحضرها معه إلى المنصة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الفلسطينيون مؤهلون لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.

وأصدرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، بياناً، قبيل الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشددة على أنها ستصوت بـ"لا"، داعية الدول الأعضاء إلى القيام بذلك.

Watch: Israeli ambassador to the UN @giladerdan1 used a paper shredder to shred the UN charter on the podium of the UN general assembly ahead of a vote that will give new privileges to the Palestinians at the UN pic.twitter.com/mWQ85c8uwK

— Barak Ravid (@BarakRavid) May 10, 2024