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بموافقة 143 دولة.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنح فلسطين العضوية الكاملة

06:36 م الجمعة 10 مايو 2024

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الفلسطينيين مؤهلين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.

وأصدرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، بياناً، قبيل الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشددة على أنها ستصوت بـ"لا"، داعية الدول الأعضاء إلى القيام بذلك.

وقال البيان إن "الرئيس جو بايدن، واضحاً بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، مع ضمان أمن إسرائيل، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا يوماً ما جنباً إلى جنب مع قدر متساو من الحرية، والكرامة، وتظل وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن التدابير الأحادية الجانب في الأمم المتحدة وعلى الأرض لن تحقق هذا الهدف، وإن قرار الجمعية العامة الذي تتم مناقشته ليس استثناءً، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستصوت بـ (لا)، وتشجع الدول الأعضاء الأخرى على أن تحذو حذوها".

الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية فلسطين الكاملة مجلس الأمن جو بايدن إسرائيل
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بموافقة 143 دولة.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنح فلسطين العضوية الكاملة
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