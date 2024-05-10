القوات الهندية تغادر جزر المالديف

نيودلهي- (د ب أ)

سحبت الهند قواتها تماما من أرخبيل المالديف في المحيط الهندي، بعد حث المالديف على ذلك.

وأفادت مجموعة "صن" الإعلامية المحلية بأن متحدثة باسم رئيس المالديف محمد مويزو أكدت، اليوم الجمعة، خطوة الانسحاب.

وذكر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار في وقت سابق أن مدنيين هنود حلوا محل الجنود.

وكانت القوات الهندية تتمركز في المالديف منذ 2010، للمساعدة في مراقبة المنطقة البحرية الضخمة ورصد عمليات الصيد وتهريب المخدرات غير المشروعة، وأيضا نقل المرضى من الجزر النائية إلى المستشفيات. وكان تقديم الدعم في حالات وقوقع كوارث جزءا من المهمة.

وتقع المالديف، على نحو، في مجال نفوذ الهند، إلا أن الصين تزيد من مساعيها للوصول إلى الأرخبيل ذي الأهمية الاستراتيجية في المحيط الهندي.

وتشهد العلاقات بين الهند والمالديف توترات منذ فترة.

وتعهد ميوزو أثناء حملته الانتخابية بتحجيم نفوذ نيودلهي لصالح دور أكبر لبكين، وسعى إلى إنهاء التواجد العسكري الهندي. وقام بتعزيز علاقات بلاده مع الصين في نفس الأثناء.





