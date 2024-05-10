إعلان

BBC

المقاومة: نصبنا كمين لقوات الاحتلال شرق رفح

11:06 ص الجمعة 10 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجوما عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث استهدف مقاتلوها مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "تي بي جي"، ثم استهدفوا ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت القسام أن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، تستهدف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، تستهدف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال رفح كتائب القسام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكسيوس: بلينكن لن يتهم إسرائيل بانتهاك شروط استخدام الأسلحة

إعلان

إعلان

التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
مصر تدعو حماس وإسرائيل لإبداء "مرونة" من أجل التوصل إلى هدنة