المقاومة: نصبنا كمين لقوات الاحتلال شرق رفح

مصراوي

أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجوما عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث استهدف مقاتلوها مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "تي بي جي"، ثم استهدفوا ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت القسام أن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط بلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، تستهدف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تغطية صحفية: "هكذا يبدو الصباح من شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة". pic.twitter.com/LITODxCrXs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2024

وفي سياق متصل، تستهدف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.