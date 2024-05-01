"لا أسلحة لإسرائيل".. مظاهرة عيد العمال بألمانيا تتحول لدعم فلسطين

برلين - (د ب أ)

أفادت الشرطة الألمانية بتجمع نحو 3600 شخص في مستهل المظاهرة المعروفة باسم مظاهرة الأول من مايو الثورية بمناسبة عيد العمال اليوم الأربعاء في العاصمة برلين.

وقبيل انطلاق الموكب الاحتجاجي، قالت متحدثة باسم الشرطة مساء اليوم إن الإقبال لا يزال كبيرا على المظاهرة في ساحة زودشترن (النجمة الجنوبية) بمنطقة كرويتسبرج مضيفة أنه بناء على التجارب السابقة فإن الكثير من الأشخاص سيلحقون بالمظاهرة خلال مسارها، بينما قال المنظمون على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نحن بالفعل كثيرون بشكل لا يمكن تصديقه".

وقبل بدء المظاهرة، كان مئات الأشخاص تجمعوا عند نقطة انطلاق المظاهرة في كرويستبرج وحمل العديد من المتجمعين أعلام فلسطين وارتدى آخرون الوشاح الفلسطيني، وتحدث خطباء عن "العداء الصريح لهذا النظام"، وإلى جانب أعلام فلسطين، حمل مشاركون لافتات كبيرة مناوئة لإسرائيل عليها عبارات من بينها "لا أسلحة لإسرائيل".

وتتوقع الشرطة أن يزيد عدد المشاركين في مظاهرة عيد العمال في برلين عن 10 آلاف شخص، وتوقعت تواجد متظاهرين عدوانيين يرشقون قوات الشرطة بالزجاجات والحجارة.

كانت جماعات يسارية متطرفة دعت إلى تنظيم هذه مظاهرة الأول من مايو كل عام.

وكانت السنوات السابقة شهدت اندلاع أعمال عنف أثناء هذه المظاهرة خاصة من قبل مثيري الشغب من اليساريين المتطرفين.

ومن المنتظر أن تسير المظاهرة في حي نويكولن عبر شارع زونناليه وغيره من الشوارع، وحسب أحدث تصريحات أدلت بها وزيرة داخلية ولاية برلين إيريس شبرانجر، نشرت الشرطة في الطرق إجمالا 6200 فرد منهم 2400 شرطي من ولايات أخرى ومن الشرطة الاتحادية.

كما تحدثت عن توفير وحدات فنية مع مركبات لإزالة الحواجز ومدافع المياه وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فضلا عن أعمدة إضاءة لإنارة الشوارع بشكل خاص في كرويتسبيرج ونويكولن.