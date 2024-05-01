أمطار غزيرة في السعودية والسلطات تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنزل (فيديو)

(مصراوي)

تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة جراء استمرار موجة الطقس المضطرب التي تسببت في إحداث سيول كبيرة غمرت الطرق.

وأعلنت السلطات في المملكة، تعليق الدراسة في المدارس وذلك عقب صدور التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

امطار غزيرة على محافظة الخبر وامتلأت الشوارع والتقاطعات بالسيول .#السعودية 🇸🇦

ابومعاذ الضويحي ⚠️🎥

1-5-2024 pic.twitter.com/TFPl6wcuwh — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 1, 2024

وتأثر شرق السعودية تحديدًا مدينة الدمام والخبر بشكل كبير بموجة الطقس المضطرب، حيث تساقطت الأمطار بغزارة على تلك المناطق ما تسبب في إغلاق بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية.

وطالبت أمانة المنطقة الشرقية، المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق سقوط الأمطار والأودية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

واستنفرت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية ورفعت استعدادتها لمواجهة المخاطر والأزمات.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد أمس الثلاثاء إنذارًا باللون الأحمر، عقب مرور البلاد بإعصار قمعي متوسط السرعة، تسبب في هبوب رياح شديدة مثيرة للأتربة.

كما تسبب الإعصار في تعتيم السماء بشكل كبير ووقوع العديد من الصواعق البرقية والرعدية.