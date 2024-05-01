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BBC

أمطار غزيرة في السعودية والسلطات تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنزل (فيديو)

02:40 م الأربعاء 01 مايو 2024

أمطار وسيول في السعودية

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(مصراوي)

تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة جراء استمرار موجة الطقس المضطرب التي تسببت في إحداث سيول كبيرة غمرت الطرق.

وأعلنت السلطات في المملكة، تعليق الدراسة في المدارس وذلك عقب صدور التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

وتأثر شرق السعودية تحديدًا مدينة الدمام والخبر بشكل كبير بموجة الطقس المضطرب، حيث تساقطت الأمطار بغزارة على تلك المناطق ما تسبب في إغلاق بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية.

وطالبت أمانة المنطقة الشرقية، المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق سقوط الأمطار والأودية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

واستنفرت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية ورفعت استعدادتها لمواجهة المخاطر والأزمات.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد أمس الثلاثاء إنذارًا باللون الأحمر، عقب مرور البلاد بإعصار قمعي متوسط السرعة، تسبب في هبوب رياح شديدة مثيرة للأتربة.

كما تسبب الإعصار في تعتيم السماء بشكل كبير ووقوع العديد من الصواعق البرقية والرعدية.

أمطار السعودية الطقس السيئ
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