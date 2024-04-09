روسيا تدمر صاروخا مضادا للسفن فوق البحر الأسود وأوكرانيا تسقط 20 مسيرة

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دمرت روسيا صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن فوق البحر الأسود، بينما أسقطت كييف 20 طائرة مسيرة لموسكو أطلقت في مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية -في بيان، اليوم الثلاثاء- تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعتي "بيلجورود" و"فورونيج".

وذكرت الدفاع الروسية "لقد تم الليلة الماضية إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت الدفاع الروسية "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات مسيرة، اثنتان فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود"، واثنتان فوق أراضي مقاطعة "فورونيج"، بجانب تدمير صاروخ أوكراني فوق البحر الأسود".

في المقابل.. قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك "خلال فترة الليل، هاجم الروس أوكرانيا بـ 20 طائرة من دون طيار من طراز "شاهد" هجومية من كيب تشودا - شبه جزيرة القرم، وبريمورسكو - أختارسك - روسيا، بالإضافة إلى أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات في دونيتسك".

وشاركت الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية في صد الهجوم الجوي.

ونتيجة للمعركة الجوية، تم إسقاط جميع طائرات "شاهد" العشرين في مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبرو وبولتافا وفينيتسا ولفيف.

في السياق.. أعلن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 449 ألفا و250 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما سجل مقتل 850 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و110 دبابات، و13 ألفا و620 من المركبات المدرعة، و11 ألفا و386 من النظم المدفعية، و1039 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و753 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن 1868 من المعدات الخاصة، و9 آلاف و33 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة، و15 ألفا و181 من المركبات وخزانات الوقود".