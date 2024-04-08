تركيا: تدابير جديدة ضد إسرائيل لعرقلتها مساعداتنا إلى غزة

أنقرة (د ب ا)

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد إسرائيل، على خلفية عرقلتها مساعي أنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي، إن بلاده تقدمت بطلب للمشاركة في عمليات الانزال الجوي للمساعدات الإنسانية، من خلال طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي، غير أن إسرائيل رفضت هذا الطلب، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف فيدان أنه "لا يوجد أي مبرر لإسرائيل في عرقلة مساعي تركيا الرامية إلى إيصال المساعدات إلى سكان غزة".

وتابع "نظرا لذلك قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

وأردف: "ستتواصل تدابيرنا حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع".

ولم يتطرق فيدان إلى فحوى التدابير غير أنه أشار إلى أن المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه التدابير.

يشار إلى أن تركيا تنتقد بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي جاءت ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في تشرين الأول /أكتوبر الماضي داخل جنوب إسرائيل.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف إسرائيل بأنها"دولة إرهاب تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية"، وشبه رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفيني جوزيف ستالين.